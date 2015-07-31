جامعة بورسعيد تمنح الدكتوراه لـ8 باحثين وتجدد إعارة 33 عضو هيئة تدريس

عقد مجلس جامعة بورسعيد برئاسة الدكتور راشد القصبى القائم بأعمال رئيس الجامعة، اجتماعه وقرر منح درجة الدكتوراه لثمان باحثين وتجديد إعارة 33 عضو هيئة تدريس.

وقال الدكتور راشد القصبى فى تصريح لـ"اليوم السابع"، إن مجلس الجامعة انعقد بكامل أعضائه وقرر منح 8 أعضاء من هيئة التدريس درجة الدكتوراه و12 باحثا درجة الماجيستير ومنح 2 من الأعضاء درجة أستاذ.

وأضاف القصبى أن المجلس قرر منح 6 من أعضاء هيئة التدريس بكليات الجامعة المختلفة درجة أستاذ مساعد ومنح 2 درجة مدرس، وتجديد إعارة 33 عضو هيئة التدريس من كليات الجامعة المختلفة للعمل فى بعض جامعات الدول العربية الشقيقة، كما وافق المجلس على منح 4 إجازات واعتماد نتائج البكالوريوس بكليات الجامعة المختلفة.