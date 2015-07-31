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"التنمية السياحية": طرح 40 مليون متر لإقامة مشروعات سياحية متكاملة

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"التنمية السياحية": طرح 40 مليون متر لإقامة مشروعات سياحية متكاملة "التنمية السياحية": طرح 40 مليون متر لإقامة مشروعات سياحية متكاملة
أعلن سراج الدين سعد، الرئيس التنفيذى لهيئة التنمية السياحية، عن طرح 20 مليون متر لإقامة مشروعات سياحية متكاملة فى كل من " نبق بجنوب سيناء – رأس سدر – مرسى علم – الساحل الغربى"، وفقا لمخطط الهيئة خلال العام المالى الجارى، كاشفا عن إعادة طرح المشروعات السياحية، التى تم عرضها بالمؤتمر الاقتصادى الذى عقد مؤخرا والتى تبلغ مساحتها الإجمالية 20 مليون متر.

وأضاف "سعد" فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، إنه سيتم طرح الفرص الاستثمارية الخاصة بالقطاع السياحى لوضعها على الخريطة الاستثمارية لمصر التابعة للهيئة العامة للاستثمار برئاسة علاء عمر، مشيرا إلى أن هيئة الاستثمار هى الجهة المنوط بها وضع خطة التسعير، وفقا للائحة التنفيذية لقانون الاستثمار .

يذكر أن الهيئة طرحت مشروعين بالمؤتمر الاقتصادى، هما مشروع التنمية المتكاملة بقطاع شمال الغردقة (مركز جمشة السياحى) بمساحة تقريبية 8 ملايين و150ألف متر مربع بتكلفة تقديرية ٢٣٢ مليونا و800 ألف جنيه.

رئيس هيئة التنمية السياحية: 85 مليون متر مخصصة للهيئة بالساحل الشمالى.. وننتظر رد لجنة الفتوى بمجلس الدولة لمنح مستثمرى طابا ونويبع مهلة جديدة للسداد.. ونخطط للوصول لـ151 ألف غرفة فندقية فى 2020

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