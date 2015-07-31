سقوط عاطل بحوزته 10 كيلو بانجو بإدفو شمال أسوان

ألقى رجال المباحث بمركز إدفو خلال الساعات الماضية، القبض على عاطل بحيازته (10) كجم من مخدر البانجو بغرض الاتجار، تم التحفظ عليه بديوان المركز تمهيدًا لعرضه على النيابة العامة.

وتمكن ضباط وحدة مباحث مركز إدفو تحت إشراف العميد حسين حامد مدير إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن أسوان، من ضبط المتهم (حسن.ح)، 39 سنة، وبحيازته (40) لفافة مختلفة الأحجام بداخلها نبات البانجو المخدر، وبمواجهة المتهم اعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الاتجار، تحرر له المحضر (6100) إدارى إدفو، وجارى العرض على النيابة المختصة للتحقيق فى الواقعة.