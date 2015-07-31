القبض على 8 متسولين فى حملات أمنية بمطروح

تمكنت الحملات الأمنية بمديرية أمن مطروح، من ضبط 8 متسولين ومشتغلين بتحصيل مبالغ مالية من أصحاب السيارات مقابل ركنها بالشوارع بدون وجه حق.

قال مدير أمن مطروح، الحملات التى بدأت أول أمس الأربعاء، قد أسفرت عن ضبط 6 من المتسولين، وأتبعها أمس الخميس ضبط 8 آخرين، وأضاف أن الحملات ستستمر فى مواجهة هذه الظاهرة، وكذلك إزالة الإشغالات والباعة الجائلين وإعادة شوارع مطروح للشكل اللائق الذى كانت عليه من قبل.

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