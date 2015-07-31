أخبار عاجلة

شيري ستوديو - المطربة " بلقيس " ... تغني لزوجها أغنية " غرام " -
شيري ستوديو - العرض الثاني في شيري ستوديو ... عرض خيالي -
صلاح يمنح لاعبي الزمالك راحة من التدريبات غدًا -
أحمد مرتضى ينفي انسحاب الزمالك من الدوري -
6 مشاهد في فوز الشرقية على الزمالك -
علاء عبد الغني: واجهنا سوء حظ غريب أمام الشرقية -
بالفيديو.. عماد النحاس: سوء حظ الزمالك السبب في فوز الشرقية -
شيري ستوديو - شيرين عبد الوهاب وباسل خياط ... وكواليس تصوير مسلسل " طريقي " -
فريق بنفيكا يحرز الهدف الثانى فى مرمى فريق شتوريل فى الدقيقة 54 من الشوط الأول -
فريق شتوريل يحرز الهدف الثانى فى مرمى فريق بنفيكا فى الدقيقة 46 من الشوط الأول -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. حوادث و محاكم
  5. مصر 365

القبض على 8 متسولين فى حملات أمنية بمطروح

Google+ Print
تمكنت الحملات الأمنية بمديرية أمن مطروح، من ضبط 8 متسولين ومشتغلين بتحصيل مبالغ مالية من أصحاب السيارات مقابل ركنها بالشوارع بدون وجه حق.

قال مدير أمن مطروح، الحملات التى بدأت أول أمس الأربعاء، قد أسفرت عن ضبط 6 من المتسولين، وأتبعها أمس الخميس ضبط 8 آخرين، وأضاف أن الحملات ستستمر فى مواجهة هذه الظاهرة، وكذلك إزالة الإشغالات والباعة الجائلين وإعادة شوارع مطروح للشكل اللائق الذى كانت عليه من قبل.

موضوعات متعلقة
>ضبط عاطل حول مسكنه لورشة لتصنيع الأسلحة بحوزته مخدرات بمطروح

اليوم السابع -7 -2015

اليوم السابع -7 -2015
>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365