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غدا.. ثانى جلسات محاكمة 379 متهما فى قضية "أحداث فض اعتصام النهضة"

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غدا.. ثانى جلسات محاكمة 379 متهما فى قضية "أحداث فض اعتصام النهضة" غدا.. ثانى جلسات محاكمة 379 متهما فى قضية "أحداث فض اعتصام النهضة"
تنظر محكمة جنايات الجيزة المنعقدة بمعسكر الأمن المركزى بالكيلو 10.5 بطريق الإسكندرية الصحراوى، برئاسة المستشار معتز خفاجى غدا السبت ثانى جلسات محاكمة 379 متهمًا فى قضية أحداث فض اعتصام النهضة.

كان المستشار الراحل الشهيد هشام بركات النائب العام السابق، قد أحال المتهمين إلى محكمة الجنايات فى 8 أبريل الماضى، وحددت محكمة استئناف القاهرة الدائرة الـ14 بمحكمة جنايات الجيزة نظر القضية.

وتضمن أمر إحالة المتهمين إلى محكمة الجنايات عدة تهم تفيد تدبيرهم تجمهر هدفه تكدير الأمن والسلم العام وتعريض حياة المواطنين للخطر، ومقاومة رجال الشرطة المكلفين بفض تجمهرهم والقتل العمد مع سبق الإصرار والترصد،وقطع الطرق ومناهضة ثورة 30 يونيو.

وواجه المتهمون أيضًا تهم محاولة تغيير خارطة طريق المستقبل التى أجمع عليها الشعب المصرى، وقلب نظام الدولة والحكومة لعودة الرئيس المعزول بالقوة والعنف، وذلك لحيازتهم أسلحة نارية وبيضاء ومفرقعات لتنفيذ مخططهم.

كما أنهم شكلوا عصابة لمقاومة رجال السلطة القائمين على إبلاغهم أمر وجوب تفرق تجمهرهم - نفاذًا للأمر القضائى الصادر من النيابة العامة - بمحيط دوائر ميدان التحرير ورابعة العدوية والنهضة بمحافظتى القاهرة والجيزة، ومسجد القائد إبراهيم بمحافظة الإسكندرية وميدان "الشون" بالمحلة الكبرى بمحافظة الغربية، وسائر الميادين الأخرى بالوجه البحرى بصعيد ، التى وقعت فيها تلك الجرائم.

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مصر 365

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