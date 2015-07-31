نجار يتهم زوجته بممارسة الرذيلة مع عاطل بالمنوفية

حرر نجار بمدينة الباجور بمحافظة المنوفية بلاغا اتهم فيه زوجته بممارسة الرذيلة مع عاطل تم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيقات.

وتلقى اللواء محمد مسعود مدير أمن المنوفية إخطارا من المقدم سامح العنتبلى رئيس مباحث مركز الباجور يفيد بقيام "ج.ع.س" 46 عاما ويعمل نجارا ومقيم بمدينة الباجور، بتحرير بلاغ اتهم فيه زوجته "م.ع.ع" 40 ربة منزل بممارسة الرذيلة مع "ع.ا.ا" عاطل.

وقال مقدم البلاغ فى المحضر إنه واجه زوجته بالأمر فاعترفت بالواقعة وأضافت بأن ابنتها "ح.ج.ع" ليست من صلبه وبأنها ابنة المدعو "ا.ك.ع" مقيم بالباجور بعد أن مارست الرذيلة معه أثناء حضوره لإعطاء أبنائها الدروس بالمنزل، موضحا أنه تيقن من ذلك بعد إجراء التحاليل اللازمة.