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غدا.. محاكمة 104 متهمين بـ"أحداث عنف بولاق أبو العلا"

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غدا.. محاكمة 104 متهمين بـ"أحداث عنف بولاق أبو العلا" غدا.. محاكمة 104 متهمين بـ"أحداث عنف بولاق أبو العلا"
تستكمل محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، برئاسة المستشار محمد فهمى، غدا السبت محاكمة 104 متهمين، فى أحداث العنف التى شهدتها منطقة بولاق أبو العلا محافظة القاهرة.

وكانت النيابة العامة قد وجهت للمتهمين تهم القتل العمد والانضمام إلى جماعة عصابية مسلحة، بغرض تعطيل أحكام القانون، واستعمال القوة والعنف ومقاومة السلطات والاعتداء على المواطنين، وإتلاف ممتلكات عامة وخاصة وحيازة أسلحة وذخائر وقنابل يدوية بقصد الاستخدام والقتل العمد والشروع فى القتل والبلطجة.

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