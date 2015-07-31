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القضاء الإدارى يصدر حكما بإلغاء قرار التعليم العالى بتعيين قائم بأعمال رئيس الجامعة

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القضاء الإدارى يصدر حكما بإلغاء قرار التعليم العالى بتعيين قائم بأعمال رئيس الجامعة القضاء الإدارى يصدر حكما بإلغاء قرار التعليم العالى بتعيين قائم بأعمال رئيس الجامعة
أصدرت محكمة القضاء الإدارى برئاسة المستشار الدكتور الديدامونى مصطفى إبراهيم الفقى نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة، وعضوية كل من المستشار الدكتور سعد سعد عبد العال وجلال يوسف رمضان وشادى بدران أبو المجد، بوقف تنفيذ القرار المطعون فيه، والذى يقضى بإلغاء القرار الوزارى رقم 2972 لسنة 2014، والصادر بتعيين الدكتور علاء حامد عميد كلية التربية الرياضية جامعة بورسعيد، للقيام بأعمال رئيس الجامعة بالمخالفة لصريح للقانون.

يذكر أن كلاً من الدكتور عبده زكى محمد خفاجى، والدكتور ممدوح محمد الغريب الشناوى والذى يشغل وظيفة أستاذ ووكيل لكلية التربية الرياضية جامعة بورسعيد، أقاما دعوتين تحمل إحداهما رقم 3313 لسنة 3 ق، والثانية تحمل رقم 3614 لسنة 3 ق، ضد وزير التعليم العالى وأمين المجلس الأعلى للجامعات ونائب رئيس الجامعة للدراسات العليا، بصفته أقدم النواب وعميد كلية التربية الرياضية القائم بأعمال رئيس الجامعة، يتضمنان وقف تنفيذ وإلغاء القرار الوزارى رقم 2972 لسنة 2014 الصادر بندب عميد كلية التربية الرياضية جامعة بورسعيد كقائم بأعمال رئيس الجامعة بالمخالفة لصريح القانون، والمادة 25 من القانون رقم 49 لسنة 1972 بشأن تنظيم الجامعات، والتى تنص على أن يصدر بتعيين رئيس الجامعة قرارًا من رئيس الجمهورية، بناءً على عرض وزير التعليم العالى، ويكون تعيينه لمدة 4 سنوات قابلة للتجديد، وأن يكون لكل جامعة ثلاثة نواب لرئيس الجامعة .

وحكمت محكمة القضاء الإدارى برئاسة المستشار الدكتور الديدامونى مصطفى إبراهيم أحمد الفقى نائب رئيس مجلس الدولة، ورئيس المحكمة حكمها المتقدم بقبول الدعوتين شكلاً، بوقف تنفيذ القرار المطعون فيه مع ما يترتب على ذلك من آثار، وأمرت المحكمة بتنفيذ الحكم بمسودته الأصلية.

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