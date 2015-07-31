الحقن المجهرى أفضل الطرق العلاجية فى حالة تأخر الحمل

تأخر الإنجاب والحمل أحد المشاكل التى تواجه كثير من الأزواج خاصة بعد مرور أكثر من عام الزواج.

حول ذلك يقول الدكتور هشام جودة استشارى النساء والتوليد بالقصر العينى، إنه من أسباب تاخر الحمل وجود بعض المشاكل الصحية

>بالحيوانات المنوية للزوج مثل ضعف أو قلة عدد الحيونات المنوية وهنا يكون الحقن المجهرى أفضل الوسائل العلاجية للحمل والإنجاب.

ويستكمل د. هشام قائلا: "تعتمد نتائج نجاح الإخصاب المساعد " الحقن المجهرى فى مثل هذه الحالات على الحالة الصحية للزوجة والتأكد من عدم معاناتها من مشاكل صحية تتعلق بالإنجاب وحتى وأن كان الزوج يعانى من مشاكل بالحيوانات المنوية.

ويتابع د. هشام قائلا: "يقوم الطبيب فى هذه الحالة باختيار حيوان منوى واحد سليم لتلقيحه بالبويضه، وبالتالى يحدث حمل كما أثبتت الدراسات والإبحاث العلمية الحديثة أن نسبة التشوهات بالحيوانات المنوية فى الشخص الطبيعى قد تصل فى بعض الأحيان إلى فوق 90% وهو ما يمكن معه حدوث حمل طبيعى بدون حقن مجهرى فى حالة عدم شكوى الزوجة من أى أسباب تعوق الحمل".