التجمع: لجنة انتخابات الحزب فى حالة انعقاد دائم لمراجعة أسماء مرشحى الفردى

قال نبيل زكى عضو المكتب السياسى لحزب التجمع، إن لجنة انتخابات فى الحزب فى حالة انعقاد دائم لمراجعة أسماء مرشحى الحزب على المقاعد الفردية، مشيرا إلى أن حزب التجمع يتواصل مع عدد من الأحزاب المتقاربة معه للتنسيق على المقاعد الفردية رغبة فى تجنب التضارب بين الأحزاب المدنية، الذى من شأنه أن يصب فى مصلحة حزب النور.

وأوضح زكى لـ"اليوم السابع" أن مشاورات الحزب مع ائتلاف الجبهة المصرية للتنسيق أيضا على الفردى وليس للانضمام إلى الائتلاف، خاصة بعد إعلان الائتلاف انضمامه إلى قائمة "فى حب مصر" والتخلى عن وجود قوائم خاصة به.

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