مصر تحقق 37 ميدالية في الأوليمبياد الخاص

رفعت بعثة المنتخب المصري التي تتواجد في لوس أنجلوس بالولايات المتحدة الأمريكية من أجل المشاركة في الأوليمبياد الخاص حصيلتها من الميداليات إلى 37.

وتقام الأوليمبياد الخاص بلوس أنجلوس في الفترة ما بين يومي الـ25 من يوليو وحتى الثاني من شهر أغسطس المقبل.

ونجحت البعثة المصرية في تحقيق 37 ميدالية بعد نهاية منافسات اليوم السادس بواقع 7 ميداليات ذهبية، و18 فضية، و12 برونزية.

ويشارك في البطولة 165 دولة بوجود ما يقرب من 6 آلاف و500 لاعب يتنافسون في 25 لعبة فردية وجماعية.

وتدخل مصر الأولمبياد بـ68 لاعبا يتنافسون في 12 لعبة مختلفة.

وتعد الأوليمبياد الخاص هي أكبر تجمع رياضي يحدث في عام 2015، وأكبر حدث تستضيفه لوس أنجلوس منذ الأوليمبياد الصيفية التي أقيمت هناك عام 1984.