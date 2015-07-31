رسميا - أحمد حسن مديرا فنيا لبتروجيت

توصل نادي بتروجيت لاتفاق مع أحمد حسن مدير منتخب مصر السابق لتولي مسؤولية الإدارة الفنية للفريق البترولي خلفا لرمضان السيد.

وكان أحمد حسن قد تولى منصب مدير منتخب مصر عقب اعتزاله وقدم استقالته في أعقاب الفشل في التأهل لكأس أمم إفريقيا 2015.

وأعلن بتروجيت عن أن عميد لاعبي العالم وقع على عقد يمتد لمدة عامين لتدريب الفريق.

ومن المقرر أن يعقد بتروجيت مؤتمرا صحفيا يوم الأحد المقبل للإعلان عن كافة تفاصيل التعاقد وأسماء الجهاز الفني المعاون.

وبذلك يصبح بتروجيت هو أول تجربة لحسن صاحب الـ40 عاما في منصب المدير الفني عقب اعتزاله كرة القدم في عام 2013.