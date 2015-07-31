افتتاح جامعة الطفل بالزقازيق الأحد المقبل

تفتتح جامعة الزقازيق مشروع جامعة الطفل يوم الأحد المقبل، وهو أحد مشاريع التطوير وخدمة المجتمع بالجامعة والممول من أكاديمية البحث العلمى، وذلك تحت رعاية الدكتور أشرف الشيحى، رئيس الجامعة، وبحضور الدكتور رضا عبد السلام، محافظ الشرقية ونواب الجامعة وعمداء الكليات والطلاب المقبولين وأولياء أمورهم.

صرح بذلك الدكتور محمود سطوحى المدير التنفيذى لوحدة إدارة مشروعات التطوير بجامعة، وأضاف أن الهدف من تنفيذ المشروع هو خلق طفل قادر على الابتكار وفرصة حقيقية للتعليم الإبداعى غير النمطى فى مراحل الطفولة المبكرة واستجابة لمبادرة "أطفال علماء مصر"، والتى أطلقتها الأكاديمية بالتعاون مع الجامعات الحكومية والخاصة والمعاهد العليا المشاركة فى البرنامج وعددها 23 جامعة على مستوى جمهورية مصر العربية، حيث إنه تم الانتهاء من جميع التجهيزات الخاصة بالمشروع من توفير لقاعات المحاضرات والوسائل التعليمية لبدء الدراسة أول أغسطس 2015.

>وأشار الدكتور عاطف عامر أستاذ الكيمياء العضوية بعلوم الزقازيق ومنسق المشروع إلى أن برنامج الافتتاح سوف يتضمن شرح وعرض للبرامج المقدمة من الجامعة، والذى يشارك فيه أساتذة متخصصين من جميع كليات جامعة الزقازيق.

وعن عدد المقبولين بالجامعة قال الدكتور عامر: إنه تقدم لتسجيل 178 طفلا تم قبول 79 طفلاً استوفوا شروط واختبارات القبول فى المرحلة السنية من 9 سنوات حتى 15 سنة مجانًا وبدون أى مصروفات.

ويحصل الطالب خلال فترة دراسته على عدة مميزات، حيث يتم تنمية الابتكارات والمواهب وتبنى المشروعات البحثية والأفكار البناءة ويمنح الطلاب شهادات تخرج من الأكاديمية ودروع وجوائز للأوائل، بالإضافة إلى فرصة السفر للدراسة بالجامعات الأوروبية.