افتتاح مركز كبد جديد بالشرقية بتكلفة 40 مليون جنيه

أعلن الدكتور شريف عمر أستاذ جراحة الأورام، عن ترشحه لانتخابات نقابة الأطباء على منصب النقيب، مؤكدًا أنه اتخذ قرار ترشحه من أجل تعديل كل الأمور التى يعانى منها الأطباء، مثل ضعف الدخول وضعف الإمكانيات الخاصة بالتدريب وصعوبة الحصول على الشهادات العليا وتحسين المعاشات لشيوخ الأطباء، والعديد من الأهداف الأخرى التى سيعلن عنها قريبًا.

وأضاف، خلال كلمته التى ألقاها أثناء افتتاحه مركز لعلاج فيروس الكبد الوبائى (سى) بمدينة فاقوس بمحافظة الشرقية، بحضور نخبه كبيره من الأطباء بالشرقية ومختلف محافظات الجمهورية، إنه سيتجه فى المرحلة المقبلة بالاتجاه لتدريب الأطباء الجدد من الناحية العلمية والطبية، لنزيد من عدد أطباء الجراحة والكبد.

وأشار عمر، فى كلمته، أن التكلفة الإجمالية للمركز بلغت 40 مليون جنيه جميعها من التبرعات، وأنه خصص علاج 200 حالة لغير القادرين مجانًا فى بداية العمل بالمركز الجديد، وأنه تم توفير كل الأجهزة الحديثة والدقيقة للعلاج.

وأضاف، أن المركز ليس ملكًا لأحد، فهو ملك لكل مواطن يحتاج للعلاج، وكان هناك إصرار وتحدى على إقامة المركز بالشرقية تخفيفًا على المرضى أبناء المحافظة من معاناة السفر للقاهرة لتلقى العلاج، لافتًا أنه سعيد بوجود هذا الصرح الطبى الجديد داخل مركز أورام فاقوس المعترف به عالميًا، وحضور عدد من سفراء دول أوروبية وعربية سجلوا إعجابهم الشديد به .

وأعلن الدكتور شريف عمر أستاذ الأورام الشهير، عن تخرج أول دفعه من مدرسة التمريض، التى تم انشاؤها بمركز فاقوس، وهناك إقبال شديد للتقدم لها هذا العام.