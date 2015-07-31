بدء النشاط الصيفى بـ26 مدرسة بالإسكندرية أوائل أغسطس المقبل

عقدت لجنة العمل المدنى بمحافظة الإسكندرية اجتماعًا موسعًا، لوضع خطة النشاط الصيفى لمجموعة من المدارس وعددها 26 مدرسة، بجميع أحياء الإسكندرية والتى من المقرر البدء فى تنفيذها أوائل شهر أغسطس المقبل وحتى منتصف سبتمبر.

يأتى ذلك فى إطار خطة الرقى بمنظومة التربية والتعليم بمحافظة الإسكندرية، واستغلال الطاقات الإيجابية للكوادر والأطفال إبان الإجازة الصيفية.

وستقوم هذه اللجان بتقديم عروض مختلفة للأطفال بالمدارس، المقرر زيارتها، تشمل الموسيقى والرسم والفنون والتوعية العامة وتنمية الموارد والأعمال اليدوية والأعمال الحرفية الأخرى، وكيفية إعادة تدوير البلاستيكيات، وتشجير الأسطح.

شارك فى اللقاء مجموعة من المبادرات والمؤسسات المعنية بشئون التعليم والبيئة بالإسكندرية؛ وهى "مشروع مصر توبيا" و"كراكيب"، و"لمبة" و"حياتى" و"step up"، وممثلى مراكز غير ربحية أخرى مثل "مركز حتب" و"مركز الدراسات السكندرية "ومؤسسة دروب للثقافة، وممثلى وزارة التربية والتعليم ومجموعة المتطوعين الحاصلين على تدريب سابق يؤهلهم للتعامل فى هذه الفعاليات التربوية.