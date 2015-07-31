لتفادى النحافة والبدانة..بلاش مقليات وسكريات وخليك فى المشويات والخضراوات

بعد انتهاء شهر رمضان والعيد وتناول الخشاف وقمر الدين والكحك والبسكويت والإفراط فى تناول كميات كبيرة من الأطعمة سواء صحية أو غير صحية، بعد كل هذه الأشياء يحصد الإنسان ما جناه من جراء ما فعله فى حق وزنه.

حول ذلك تقول الدكتورة نهى سعيد، استشارى التغذية العلاجية وعلاج السمنة والنحافة، إنه يجب على الأشخاص سواء الذين يعانون من زيادة الوزن "البدانة" أو نقص الوزن "النحافة" أو لمن يتبعون حمية غذائية معينة، ضرورة استبدال الأطعمة المقلية بالمشوية وكذلك السكريات بتناول الفاكهة الطبيعية والعيش من النوع الفينو بالعيش البلدى أو بمنتجات الشعير نظرًا لأنها سريعة الهضم وتساعد على الشبع وقليلة السعرات.

وتستكمل د. نهى قائلة "يفضل استبدال العصائر المعلبة التى تحتوى على مواد حافظة بتناول العصائر الفريش الطبيعية نظرًا لفوائدها الصحية واحتوائها على الكثير من الفيتامينات والمعادن المفيده للصحة بوجه عام".

لذلك تنصح د. نهى قائلة "الجسم الذى يعتمد فى غذائية على تناول الفواكه والخضراوات والغذاء الصحى قليلا ما يصاب بالمشاكل التى تتعلق بالسمنة والنحافة".