الجيش الأردنى يقتل متسللين حاولا اجتياز الحدود الأردنية السورية

أفاد الناطق الرسمى باسم القوات المسلحة الأردنية العقيد ممدوح العامرى مساء الخميس بأن قوات حرس الحدود قتلت شخصين حاولا التسلل عبر الحدود الأردنية السورية.

وقال العامرى فى بيان له، "إنه وعلى الرغم من التحذيرات المتكررة حول عدم محاولة اجتياز الحدود بطريقة غير مشروعة وخطورة ذلك، فقد حاول شخصان التسلل عبر الحدود وتم التعامل معهما حسب قواعد الاشتباك مما أدى إلى مقتلهما".

وكانت قوات حرس الحدود الأردنية قد أحبطت مؤخرا العديد من حالات التسلل من وإلى المملكة عبر الشريط الحدودى مع سوريا، إضافة إلى إحباط عملية تهريب كميات كبيرة جدا من الأسلحة المتوسطة والخفيفة والذخائر والمتفجرات والمخدرات وكميات كبيرة من السجائر من أراضى سوريا باتجاه أراضيه.