سقوط قتلى من الحوثيين إثر كمين نصبته لهم المقاومة بمدينة البيضاء اليمنية

لقى عدد من الحوثيين حتفهم، مساء أمس الخميس، جراء كمين نصبته لهم المقاومة الشعبية على حافلة تابعة لهم فى مدينة البيضاء وسط اليمن.

وقال سكان محليون لوكالة الأنباء الألمانية، إن المقاومة نصبت كمينا لحافله كانت تقل حوثيين كانوا فى طريقهم باتجاه مدينة شبوة، مشيرة إلى مقتل جميع من كانوا على متنها دون أن يتسنى لها معرفة أعدادهم.

وفى سياق آخر، أفادت المصادر أن اشتباكات عنيفة اندلعت بين المقاومة الشعبية و الحوثيين المدعومين من قبل القوات الموالية للرئيس السابق على عبد الله صالح قرب جبل الثعالب بقيفة رداع شمال البيضاء.

وأشارت إلى أن كلا الطرفين يستخدم الأسلحة الثقيلة و المتوسطة، فى محاولة من المقاومة للتقدم نحو المواقع الواقعة فى قبضة الحوثيين.