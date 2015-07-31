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الرئيس التونسى يؤكد قدرة بلاده فى القضاء على الإرهاب

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الرئيس التونسى يؤكد قدرة بلاده فى القضاء على الإرهاب الرئيس التونسى يؤكد قدرة بلاده فى القضاء على الإرهاب
أكد الرئيس التونسى الباجى قايد السبسى أن بلاده لديها القدرة والإرادة للقضاء على الإرهاب ودفع عجلة التنمية.

وأضاف السبسى، خلال إختتام الندوة السنوية لرؤساء البعثات الدبلوماسية والقنصلية، أن تونس تعمل خلال المرحلة القادمة على دعم علاقتها مع دول العالم، مشددا على الدور المهم الذى تلعبه البعثات الدبلوماسية لتونس فى عرض فرص الاستثمار لجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية للبلاد.

كما أكد السبسى على الدور الإيجابى لتونس تجاه الأحداث فى ليبيا وما تتحمله تونس من أحداث تؤثر على المجالين الأمنى و الإقتصادى.
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