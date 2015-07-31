بالفيديو.. مهاب مميش: الشعب المصرى هو عريس حفل افتتاح قناة السويس

قال الفريق مهاب مميش رئيس هيئة قناة السويس، إن الشعب المصرى هو عريس حفل افتتاح قناة السويس الجديدة، وأن جميع المصريين بمختلف المحافظات سيمثلون هذه الاحتفالية، مضيفاً "من الصعب حصولى على يومين إجازة بعد الحفل، وإذا كان عشان مصر مستعد منمش طول العمر".

وتوجه مهاب مميش، فى مداخلة هاتفية مع الإعلامى ممتاز القط، ببرنامج "حصريًا مع ممتاز"، المذاع عبر فضائية "العاصمة"، بالشكر للهيئة الهندسية للقوات المسلحة، وللعاملين بالقناة الجديدة، قائلاً "أشكر الهيئة الهندسية على مجهودها، وشكراً لكل عامل نزلت منه حبة عرق فى عشان قناة السويس الجديدة".

وأكد، أن مرشدى هيئة قناة السويس أكفأ مرشدى العالم، وقادرون على العمل بالقناة الجديدة، مؤكداً أن حفل قناة السويس سيشهد عروض بحرية وجوية، وسيكون رسالة قوية للتأكيد على قدرة المصريين على الإنجاز والإعجاز، مشيراً إلى أن السيسى مصمم على البدء بمشروع تنمية محور القناة يوم 7 أغسطس.

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