أحمد فتحى ينتظم فى تدريبات الأهلى من الليلة

ينتظم أحمد فتحى ظهير أيمن النادى الأهلى المنضم حديثا من صفوف أم صلال القطرى فى تدريبات فريقه مساء اليوم الجمعة، بعد اعتذاره عن مران الوجوه الجديدة أمس الخميس لارتباطه ببعض الظروف الخاصة.

ويعود الأهلى لاستئناف تدريباته بعد أن انتهاء الإجازة التى منحها الجهاز الفنى بقيادة فتحى مبروك للفريق بعد انتهاء مباراة سموحة.

ويستعد الأهلى لمواجهة إنبى الأحد فى ختام مبارياته بالدورى العام بعد أن حسم الزمالك المسابقة رسميا، بعد تعادل الفريق الأحمر مع سموحة.

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