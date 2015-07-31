القبض على صاحب بنزينة وسائق لبيع السولار فى السوق السوداء بإمبابة

تمكن ضباط شرطة التموين والتجارة الداخلية بالقطاع من ضبط صاحب محطه بنزين وسائق لقيامهما ببيع السولار المدعوم فى السوق السوداء بإمبابة.

كانت قد وردت معلومات لضباط التموين، مفادها قيام كل من خالد.ع، صاحب محطة بنزين بمنطقة بشتيل، بالتصرف فى الحصة المنصرفة له من البنزين والسولار المدعم من قبل الدولة والاتجار بها فى السوق السوداء وذلك بالاتفاق مع عمرو.ر، 34 سنة، سائق، لتحقيق مكاسب طائلة غير مشروعة.

تم إعداد حملة والقيام بضبطهم وضبط 900 لتر سولار مدعم من قبل الدولة، وقد تحرر محضر بالواقعة، وأحيل المتهمان للنيابة لتولى التحقيق.