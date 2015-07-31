مدير جامعة سطام يقف على سير العمل في عمادة القبول والتسجيل

قام مدير جامعة الأمير سطام بن عبدالعزيز د. عبدالرحمن العاصمي بزيارة تفقدية لعمادة القبول والتسجيل رافقه خلالها وكيل الجامعة د.عبدالله الجمعة.

وقدم عميد القبول والتسجيل د. عبدالعزيز الصقر خلال الجولة شرحاً مفصلاً عن آلية سير العمل ابتداء من استلام ملف الطالب من البريد الممتاز حتى إنهاء إجراءات تثبيت قبوله بالجامعة حسب التخصص الذي تم قبوله فيه، مؤكدًا أن جميع هذه الإجراءات تتم بشكل آلي عبر بوابة القبول الإلكتروني، كما اطلع د. العاصمي خلال الجولة على الإجراءات الإدارية والتنظيمية المعمول بها في العمادة.

وأوضح أنه وبالتنسيق مع عمادة تقنية المعلومات والتعليم عن بعد تم افتتاح بوابتين إلكترونيتين إحداهما للقبول الجديد الإلحاقي للطلاب والطالبات الذين لم يحالفهم الحظ في القبول في المرحلة الأولى، أو لمن لم يتمكن من تقديم طلب قبول عبر بوابة القبول الموحد السابقة، والبوابة الثانية لاستقبال طلبات تعديل الرغبات للطلاب والطالبات المرشحين للقبول ويرغبون في تعديل رغباتهم بناءً على أدنى نسب القبول المعلنة مسبقًا وعلى عدد المقاعد المتاحة لكل تخصص .

من جانبه، قال مدير الجامعة إن الجامعة تبذل قصارى جهدها ممثلة في عمادة القبول والتسجيل ولجان القبول في متابعة كافة إجراءات التسجيل والحرص التام على تلافي الإشكاليات التي قد تعيق العمل لجعل عملية القبول والتسجيل أكثر سهولة ومرونة للطلاب والطالبات.

وأكد د.العاصمي على أهمية البداية الجادة للعام الجامعي الجديد من خلال الاستعداد الجيد لوكالات الجامعة والكليات والعمادات والعمادات المساندة وتلافي أية معوقات وإيجاد الحلول المناسبة لها، والسعي إلى توفير بيئة تعليمية وأكاديمية مثالية.