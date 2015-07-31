ثلاث فرق تطوعية ترسم البسمة على محيا أيتام «الوداد» بمكة المكرمة

جدة - ياسر الجاروشة

شاركت 15 متطوعة يمثلن فريق "لأجلك يا وطن" وفريق "إنسانيتي" التطوعي بالشراكة مع مبادرة "نرسم بسمتهم" تحت شعار "فرحتنا معهم" بتقديم الهدايا ل 50 طفلا وطفلة من أطفال جمعية الوداد الخيرية بمكة المكرمة بهدف رسم الابتسامة على وجوههم.

وقدم المشرف على مبادرة "نرسم بسمتهم" الرئيس التنفيذي لمثلث الألعاب صبري بن عمر الكثيري، شكره لجمعية الوداد الخيرية وفريق "لأجلك يا وطن" وفريق "إنسانيتي" التطوعي لشراكتهم مع المبادرة، مشيراً إلى أن مثل هذه الزيارات والفعاليات تتميز بإدخال السعادة على قلوب الأيتام، وتحقيق الهدف التي تسعى إليه مبادرة "نرسم بسمتهم" عبر إدخال البهجة والسعادة على قلوب الأطفال وذويهم ورسم الابتسامة على شفاههم وإبراز مظاهر الفرح. وأضاف أن مبادرة "نرسم بسمتهم" المجتمعية التطوعية من مثلث الألعاب تتميز بشراكتها مع الجمعيات والمؤسسات الخيرية والفرق التطوعية بعدد من المدن ومحافظات المملكة، مبيناً بأنها تأتي امتداداً للنجاح الذي حققته العام المنصرم، وتقام سنوياً ضمن برامج المسؤولية المجتمعية بهدف إبراز مظاهر الفرحة والسرور لدى الأيتام وأبناء الأسر الفقيرة والمحتاجة، ليشاركوا المجتمع مظاهر الفرحة والسرور بما وفق الله إليه عباده المؤمنين من أداء ما أمرهم به من طاعات وعبادات، مبيناً أن المبادرة تسعى في إبراز مظاهر الفرح في العيد هذه الشعيرة المعظمة التي تنطوي على حكم عظيمة ومعان جليلة وأسرار بديعة. وأضاف الكثيري أن المبادرة تسعى إلى المساهمة في إدخال البهجة والسعادة على قلوب الأطفال وذويهم بعيد الفطر المبارك، وتعزيز روح السعادة ورسم الابتسام على شفاه الأطفال، ليعيش الجميع معاني العيد والتواصل بين الأقارب وذوي الأرحام، وتقوية وشيجة التلاقي والتواد بين عموم المسلمين، وكشف أن المبادرة تفتخر بشراكتها الفاعلة مع الجهات الخيرية والفرق التطوعية عبر توزيع الألعاب على الأطفال خلال عيد الفطر المبارك؛ بهدف إدخال السرور عليهم، مقدماً الشكر للشركاء في المبادرة التي تعد الأولى على مستوى المملكة.