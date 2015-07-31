العادي يقف على المشروعات الصحية بحفر الباطن

حفر الباطن - فهد جارالله المريخي

وقف عادي العادي مدير الشؤون الصحية المكلف بحفر الباطن على سير العمل في المشروعات الصحية بالمحافظة. وشملت الجولة التفقدية الاطلاع على آخر التطورات لمبنى مركز طب الأسنان التخصصي وبنك الدم، وكان برفقته كلاً من علي المشرافي المساعد العلاجي، وماجد العنزي المساعد للمشروعات الهندسية، ومديري المواقع والمهندسين والفرق العاملة في المشروعات القائمة. ووجه العادي بضرورة تجويد العمل والانتهاء خلال الفترة الزمنية المحددة بالعقود ليستفيد من هذه المشروعات أهالي المحافظة بأسرع وقت ممكن. من جانبه، أوضح عبدالعزيز العنزي الناطق الإعلامي ل"صحة حفر الباطن" أن مشروع طب الأسنان التخصصي يعد نقلة طبية كبيرة في المحافظة، حيث يشتمل على 50 عيادة تخصصية وجراحات الفكين، علماً أن نسبة إنجاز المشروع بلغت 55%، كما بلغت نسبة الإنجاز من مشروع بنك الدم 80%.