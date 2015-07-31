ضبط 112686 مخالفاً في ُشرَط محافظات منطقة مكة المكرمة

جدة - ضيف الله المطوع

تمكنت شرط محافظات منطقة مكة المكرمة بفضل من الله خلال الثلاثة أشهر الماضية لهذا العام من ضبط أكثر من (112686) مخالفاً، وذلك من خلال الجهود التي تقوم بها القوات الأمنية الميدانية بمتابعة مستمرة من مدير شرطة منطقة مكة المكرمة اللواء عبدالعزيز بن عثمان الصولي لضبط مخالفي نظام الإقامة والعمل، وتمت إحالة جميع المخالفين للجهات المختصة ﻹكمال الإجراءات اللازمة.

أوضح الناطق الإعلامي بشرطة منطقة مكة المكرمة العقيد دكتور عاطي القرشي أن الحملات الميدانية مازالت مستمرة، وذلك لضبط مخالفي أنظمة الإقامة والعمل، داعيا جميع المواطنين والمقيمين التعاون مع الجهات الأمنية وعدم التستر على المخالفين، منوها بتطبيق العقوبات الصارمة بحق المخالفين والمشغلين أو المتسترين عليهم.