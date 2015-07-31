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أبوبكر ورئيس مندوبية الاتحاد الأوروبي يناقشان التطورات الإنسانية في اليمن

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أبوبكر ورئيس مندوبية الاتحاد الأوروبي يناقشان التطورات الإنسانية في اليمن أبوبكر ورئيس مندوبية الاتحاد الأوروبي يناقشان التطورات الإنسانية في اليمن

    نيابة عن صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن عبدالله بن عبدالعزيز رئيس هيئة الهلال الأحمر السعودي استقبل مساعد سمو رئيس الهيئة للشؤون الإدارية عبدالعزيز أبوبكر أمس بمقر الهيئة وبحضور صاحب السمو بندر بن فيصل آل سعود مساعد مدير عام الإدارة العامة للشؤون الدولية رئيس مندوبية الاتحاد الأوروبي لدى المملكة السفير آدم كولاخ ومستشار الشؤون التجارية والسياسية بمندوبية الاتحاد الأوروبي يروغ يوهان.

وجرى خلال الاستقبال استعراض علاقات التعاون بين الهيئة والاتحاد الأوروبي ذات الاهتمام المشترك ابرزها العمل الإنساني في المنطقة بالإضافة للتطورات الإنسانية في اليمن, كما تمت مناقشة الأعمال الإنسانية للمملكة فيما يخص الجانب اليمني وجهود المملكة في المساعدات التي قدمتها لليمن من خلال الهلال الأحمر السعودي بالتعاون مع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية.

كما حضر اللقاء مستشار سمو رئيس الهيئة للشؤون الإعلامية فائق الهرفي.

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