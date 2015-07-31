الطقس: موجة حارة جدًا من اليوم إلى الثلاثاء وشبورة كثيفة على الطرق صباحًا

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن تواصل درجات الحرارة ارتفاعها، بداية من اليوم الجمعة إلى الثلاثاء المقبل، ليستمر الطقس شديد الحرارة مؤثراً على معظم أنحاء الجمهورية حتى القاهرة، مما يزيد من الإحساس بشدة حرارة الطقس.

وتوقعت هيئة الأرصاد، أن تزيد نسبة الرطوبة والتى تؤدى إلى استمرار تكون الشبورة الكثيفة فى الصباح الباكر على معظم الطرق، خاصة القريبة من المسطحات المائية والمزروعات، وتستثنى فقط من هذا الطقس المدن الساحلية المطلة على البحر المتوسط؛ مثل محافظتى الإسكندرية ومرسى مطروح.