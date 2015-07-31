«العمل» و«العدل» تناقشان آلية نقل القضاء العمالي

التقى وزير العمل د. مفرج بن سعد الحقباني أمس وزير العدل د. وليد بن محمد الصمعاني في مقر وزارة العمل بالرياض، وذلك استكمالاً للحراك التطويري بين الجانبين تمهيداً لانتقال جميع هيئات تسوية الخلافات العمالية من وزارة العمل إلى وزارة العدل.

وجرى خلال اللقاء الذي حضره عدد من المسؤولين في الوزارتين، بالإضافة إلى رؤساء وأعضاء دوائر الهيئة العليا ورؤساء الهيئات الابتدائية لتسوية الخلافات العمالية، استعراض آخر المستجدات الخاصة بآلية انتقال الهيئات العمالية لوزارة العدل وتحويلها إلى محاكم عمالية والخطة الزمنية لذلك، وآلية نقل الأعضاء والموظفين، وبحث الجوانب الإدارية والقانونية واللوجستية لعملية الانتقال.

وقدم مستشار وزير العمل المشرف العام على الإدارة العامة لهيئات تسوية الخلافات العمالية رئيس الهيئة العُليا لتسوية الخلافات العمالية د. عبدالله العبداللطيف، أثناء الاجتماع، عرضا تضمن المشاريع التي نفذتها وزارة العمل لتطوير الهيئات وأبرز نتائج مؤشرات قياس الأداء بعد تنفيذ هذه المشاريع، كما تضمن العرض أبرز التوصيات لضمان انتقال سلس لهيئات تسوية الخلافات العمالية إلى وزارة العدل.

وفي نهاية اللقاء أجاب وزيرا العمل والعدل، خلال النقاش المفتوح، على استفسارات أعضاء الهيئات العمالية عن آلية الانتقال ومراحله.