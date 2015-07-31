مركز الملك سلمان يعيد تأهيل المستشفيات اليمنية

استقبل المستشار في الديوان الملكي المشرف العام على مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية د. عبدالله بن عبدالعزيز الربيعة أمس المنسق الإقليمي للعمليات الإنسانية في اليمن عامر الداوودي وذلك بمقر المركز بالرياض.

وناقش د. الربيعة مع المسؤول الأممي السبل الكفيلة للإسراع في إيصال المساعدات الإغاثية العاجلة استجابة للاحتياجات الإنسانية للأشقاء في اليمن، وأوجه التعاون المشتركة، إضافة إلى تطورات الوضع في اليمن بعد وصول المساعدات.

على الصعيد متصل، يقوم مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية حالياً بإعادة وتأهيل المستشفيات داخل اليمن عبر برامج منظمة للنهوض بالخدمات الطبية والعلاجية في المستشفيات اليمنية، انطلاقاً من حرص خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين، وسمو ولي ولي العهد حفظهم الله ، بتقديم المساعدات العاجلة للشعب اليمني للتخفيف من معاناتهم.

وأوضح المتحدث الرسمي باسم المركز رأفت الصباغ أن المركز دعا الأطباء اليمنيين داخل اليمن وخارجه الراغبين بتقديم الخدمات الطبية والعلاجية في اليمن، إلى التواصل معه عبر الرقم الموحد: 920008554 أو عبر البريد الإلكتروني: callcenter@ksrc.sa، وفق التخصصات الجراحية أو الفرعية، وجراحة الأوعية الدموية، وجراحة الوجه والفكين، وجراحة العيون، وجراحة العمود الفقري، وجراحة العظام، وجراحة المخ والأعصاب، والعناية المركزة، وطب الطوارئ، وجراحة التجميل، بالإضافة إلى الطواقم المساندة.

كما دعا المركز الأمم المتحدة ومنظماتها المختلفة ذات العلاقة إلى الإسهام في تنفيذ هذه البرامج التي تهدف لتقديم الخدمات العلاجية للشعب اليمني.

وبين الصباغ في تصريح صحافي أن المستشار بالديوان الملكي المشرف العام على المركز د. عبدالله بن عبدالعزيز الربيعة، كان قد أطلق نداءً في 27 يوليو الجاري.

دعا فيه الأطباء اليمنيين المتخصصين الذين يعيشون خارج اليمن والأطباء الراغبين في التطوع إلى الإسهام في تقديم الخدمات الطبية للشعب اليمني الشقيق، مشيراً إلى أن المركز يسعى حثيثاً في توفير المتطلبات الأساسية من المواد والمحاليل الطبية والأدوية للمستوصفات ومراكز العلاج في اليمن.