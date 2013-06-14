بالصور| انطلاقات المرأة الروسية في ارتياد الفضاء

كتب : مروة مدحت الجمعة 14-06-2013 19:51

الفضاء في روسيا ليس مجالا للرجال فقط، بل يتسع للنساء أيضا، حيث قررت الحكومة الروسية في شهر ديسمبر من العام الماضي إرسال أول رائدة فضاء إلى محطة الفضاء الدولية، لكن بعد أن يتم تدريبها لمدة عامين.

ولا تعتبر هذه هي المرة الأولى التي يتم فيها إرسال سيدة إلى الفضاء، ففي عام 1961 قررت القيادة السوفييتية تشكيل فريق فضائي نسائي، يتكون من 5 نساء لتدريبهن على مركبة الفضاء "فَستوك"، وظل الفريق يتلقى تدريبه حتى عام 1963، حيث قررت الحكومة السوفيتية إرسالهن على متن رحلتين إلى الفضاء، لتكون هذه المرة الأولى التي تشارك فيها المرأة الروسية في مجال قيادة المركبات الفضائية، وكانت الرحلتين بقيادة فلنتينا ترشكوفا.

وانقطعت بعدها أي صلة بين الروسيات والفضاء لمدة 19 عاما، حتى عام 1982، لتحلق فيه رائدة الفضاء الروسية سفتلانا سافتسكي على متن المركبة الفضائية "سيوز" إلى المحطة الفضائية "ساليوت-7"، أما الروسية الثالثة والأخيرة التي أصبحت رائد فضاء فهي يلينا كندكوفا التي طارت إلى محطة "مير" في العامين 1994 و1997 على متن المركبتين "سيوز" و"أتلانتِك" على التوالي.