كافاني يطالب بالعودة إلى مركزه الأصلي كمهاجم صريح

(إفي): طالب المهاجم الأوروجوائي إدينسون كافاني، لاعب فريق باريس سان جيرمان الفرنسي، بالعودة للعب كمهاجم صريح، وهو المركز الذي يجيد فيه، على الرغم من أنه ألمح لشعوره بالراحة ضمن صفوف الفريق الباريسي وأنه يمكنه اللعب في أي مركز.

وأكد اللاعب في مقابلة مع صحيفة (ليكيب) الفرنسية "الجميع يعرف أن كافاني يلعب كمهاجم صريح وأبرز الكثير من إمكانياته في هذا المركز".

وعبر اللاعب عن استيائه خلال الموسم الماضي من إصرار الفرنسي لوران بلان، المدير الفني للفريق، على توظيفه كهاجم أيمن لأن السويدي زلاتان إبراهيموفيتش كان يشغل دائما مركز المهاجم الصريح.

حينئذ، تنبأ الجميع بقرب رحيل المهاجم عن صفوف بطل الدوري الفرنسي بعد نهاية الموسم الماضي، ولكنه يؤكد بتلك التصريحات ارتياحه بالتواجد داخل جدران نادي العاصمة الفرنسية وأنه مستعد للعب في أي مركز يراه المدرب.

وأشار المهاجم الدولي إلى أنه"قام بالعديد من الأدوار لمساعدة الفريق، كاسترجاع الكرة وأداء الجانب الدفاعي. وهي أدوار إضافية يجب وضعها في الحسبان".

وعاد الدولي الأوروجوائي -صاحب الثلاثين هدفا بقميص النادي الفرنسي خلال الموسم الماضي- للتأكيد على أن أدائه "دائما ما يكون افضل عندما يلعب في مركزه الأساسي".

وأشار اللاعب إلى أنه يتمنى أن يغير بلان من الرسم التكتيكي الذي كان يلعب به الموسم الماضي (4-3-3) وهو ما كان يجبره على وضع كافاني كمهاجم أيمن، إلى (4-4-2) واللعب بمهاجمين صريحين، مما يجعله قريبا اكثر من منطقة جزاء الخصم وهو ما قام به المدرب الفرنسي في المباريات الأخيرة من الموسم الماضي.

وأكد كافاني أنه تحدث مع بلان ولكن ليس عن تلك النقطة لأنه يعرف رأيه مسبقا حول هذا الجانب.

وفي نهاية حديثه، نفى اللاعب، الذي يمتد عقده مع باريس سان جيرمان حتى 2018 ، أن تكون لديه نية لمغادرة النادي "أشعر براحة هنا في باريس. كل ما في الأمر أني تحدثت مع النادي في بعض الأمور التي لا أريد الإفصاح عنها".