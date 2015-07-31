إقبال كبير من التلاميذ على فصول القرائية بأسوان

صرح، أمس، الدكتور محمد عبده أحمد مدير إدارة القرائية بمديرية التربية والتعليم بأسوان لليوم السابع بأن هناك وعيا كبيرا لدى أولياء الأمور بأسوان فى إرسال أبنائهم لفصول القرائية، والمقرر أن يستفيد منها 18626 تلميذا يمثلون 35% من طلاب الصفين الثالث والرابع الابتدائى على مستوى الإدارات التعليمية بأسوان.

بدأ تنفيذ البرنامج منذ 21 يوليو الجارى ويستمر لمدة شهر لينتهى فى 20 أغسطس القادم، لافتا إلى أن الأسبوع الأول لبرنامج التلاميذ ضعاف القرائية شهد نسبة إقبال بلغت 70% تقريبا من الطلاب المستهدفين.

وأضاف مدير إدارة القرائية بمديرية التربية والتعليم بأسوان فى تصريحاته لليوم السابع أن هناك أولياء أمور أرسلوا أبناءهم للمدارس رغم عدم استهدافهم ضمن البرنامج العلاجى للقرائية.

ورغم اجتياز أبنائهم للاختبار الوطنى الذى عقد فى 22 أبريل الماضى، حيث تم استقبال هؤلاء التلاميذ ليدرسوا جنبا إلى جنب مع زملائهم، وسط ترحيب من المدرسين وتم توفير أماكن لهم، وأكد أيضا أن هناك أولياء أمور بسبب ظروف أسرية موجودين حاليا فى محافظة أسوان، لكن مدارس أبنائهم بمحافظات أخرى ومستهدفين فى القرائية فى هذه المدارس وللتخفيف عن كاهلهم تم استقبال هؤلاء التلاميذ بمدارس القرائية بأنحاء محافظة أسوان وتم تذليل كل العقبات أمامهم.