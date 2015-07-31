حماة الوطن يتقدم بـ11 مرشحا لضمهم لقائمة "فى حب مصر"

قال اللواء محمد الغباشى، أمين الإعلام بحزب حماة الوطن، إن حزبه تقدم بـ11 اسما لضمهم لقائمة "فى حب مصر"، لافتا إلى أنه تم التوافق على 8 أشخاص لخوض الانتخابات ضمن القائمة، مشيرا إلى أن 3 أعضاء من الحزب يتم دراسة موقفهم من قبل قائمة فى حب مصر بحيث من الممكن أن يصل عدد مرشحى حزب حماة الوطن فى القائمة 11 شخصا.إعلان - Ads إعلان - Ads
وأوضح غباشى لـ"اليوم السابع"، أن عدد مرشحى الحزب على المقاعد الفردية 220 مرشحا فى 26 محافظة، مضيفًا: "حددنا عدة شروط لخوض المرشحين الانتخابات باسم الحزب ومنها عدم وجود تاريخ سلبى للمرشح".