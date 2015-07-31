محلب: خطوات جادة لإنشاء محطات نووية سيعلن عنها فى الوقت المناسب

هنأ المهندس إبراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء، الشعب المصرى والرئيس عبد الفتاح السيسى بقناة السويس الجديد المقرر افتتاحها 6 أغسطس المقبل، بعد الانتهاء من أعمال الحفر والتكريك بها، قائلاً "ألف مبروك لشعب مصر ولرئيس مصر قناة السويس".

وأضاف محلب خلال حوراه مع الإعلامى أسامة كمال ببرنامج "القاهرة 360" على فضائية "القاهرة والناس"، أن قناة السويس بلا شك ممر تجارى دولى وبالتالى يسهل حركة التجارة العالمية بأكملها، ويفتح آفاق كبير جدا فى تطوير وتنمية منطقة القناة، منوها أن الله عز وجل حبا مصر بموقعها الجغرافى خاصة أنها تقع فى وسط العالم، ولذلك نستطيع أن نقول للعالم قناة السويس الجديدة هو هديتك.

وأوضح رئيس مجلس الوزراء، أنه تم اتخاذ الاجراءات اللازمة لتوفير الطاقة حتى لا نواجه أى أزمات داخل الدولة، وهناك خطوات جادة لإنشاء المحطات النووية لتوليد الكهرباء داخل مصر وسيتم الإعلان عنها فى الوقت المناسب، مؤكدا أنه تم توقيع 11 اتفاقية خلال الشهر الحالى خاصة بمجال الطاقة.

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