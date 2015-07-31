تجديد حبس ضابط شرطة الجوازات المتهم بالتزوير 45 يومًا

قررت غرفة المشورة بمحكمة شمال القاهرة بالعباسية، تجديد حبس "خ.أ" نقيب شرطة بقسم جوازات مصر الجديدة، 45 يومًا، على خلفية اتهامه بتزوير الإقامات لبعض الأفراد السوريين بمقابل مادى.

كشفت التحقيقات قيام نقيب شرطة، "خ.أ"، بقسم جوازات مصر الجديدة، بتزوير الإقامات لبعض الأفراد السوريين، الذين تم ضبطهم بمدينة السادس من أكتوبر.

كانت قوة تابعة لوحدة مباحث الجوازات بمدينة السادس من أكتوبر قد تمكنت من ضبط بعض الأشخاص السوريين، وبحوزتهم إقامات مزورة، وتم تحرير محضر بالواقعة يحمل رقم 12579 لسنة 2014 جنح أول أكتوبر، وعرض المتهمين والمضبوطات على نيابة أكتوبر، برئاسة المستشار عمرو مخلوف رئيس النيابة العامة بأكتوبر والشيخ زايد، لاستكمال التحقيق.

وأمر رئيس النيابة بإجراء التحريات السرية حول الواقعة وظروفها وملابساتها للوصول إلى المتهم الرئيسى فى تلك الواقعة، وبناء عليه تم تشكيل فريق بحث من قوة مباحث الجوازات بمدينة السادس من أكتوبر ومديرية أمن الجيزة، والتى توصلت إلى الاشتباه فى النقيب شرطة "خ.أ" قسم جوازات مصر الجديدة" بتزوير الإقامات لبعض الأفراد السوريين بمقابل مادى، وبتكثيف التحريات تم إثبات صحة الواقعة.

وبحضور السيد أشرف سالم، سكرتير التحقيق، تم عرضه على المستشار شاكر محمد وكيل النائب العام، ليصدر قراره بحبس الضابط المتهم أربعة أيام على ذمة التحقيق لتجددها غرفه المشورة 45 يومًا.