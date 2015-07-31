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حبس المتهم بتهديد مندوب موقع تسويقى بالسلاح وسرقة أيفون 6 بحلوان 4 أيام

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حبس المتهم بتهديد مندوب موقع تسويقى بالسلاح وسرقة أيفون 6 بحلوان 4 أيام حبس المتهم بتهديد مندوب موقع تسويقى بالسلاح وسرقة أيفون 6 بحلوان 4 أيام
أمر مصطفى الحسن، وكيل أول نيابة حلوان، بإشراف المستشار شريف مختار، رئيس النيابة، بحبس عاطل 4 أيام على ذمة التحقيق لاتهامه، بالاشتراك مع اثنين آخرين فى تهديد مندوب موقع تسويق إلكترونى بالأسلحة والاستيلاء منه على هاتف آى فون 6.

تلقى اللواء خالد عبد العال، مساعد وزير الداخلية، لأمن القاهرة بلاغا يفيد بضبط عاطل لتهديده مندوب موقع تسويق والاستيلاء منه على هاتف محمول بحلوان.

كشفت التحريات أن أحد الأشخاص تواصل من خلال الموقع الإلكترونى وطلب شراء هاتف محمول ماركة "آى فون 6" وتوصيله إلى حلوان، وفى المكان المحدد توجه مندوب الموقع وبحوزته الهاتف لتسليمه إلا أنه فوجئ بـ3 أشخاص يهددونه بالأسلحة النارية والبيضاء واستولوا منه على الهاتف وفروا هاربين، مما دفع مندوب الموقع للاستعانة بالأهالى، الذين طاردوا المتهمين وتمكن ضابط شرطة تصادف مروره لتفقد الحالة الأمنية من ضبط أحد الجناة وبحوزته الهاتف بينما تمكن الآخرون من الهرب بواسطة دراجة بخارية، وتحرر محضر بالواقعة وباشرت النيابة التحقيق.

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مصر 365