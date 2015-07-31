ضبط 1841 صاروخا ناريا وبندقية أمريكية فى حملة أمنية بأبو رديس

شنت قوات الأمن بجنوب سيناء حملة أمنية مكبرة، بناء على توجيهات اللواء مجدى موسى مساعد الوزير مدير الأمن على منطقة أبو رديس.

قاد الحملة اللواء أحمد حسين نائب مدير الأمن، وبمشاركة عدد من ضباط إدارة البحث الجنائى، مباحث التموين والمرور والمرافق وإدارة الحماية المدنية والمفرقعات، وأسفرت الحملة عن ضبط عدد 70 حالة اشتباه، وفى مجال تنفيذ الأحكام، تم تنفيذ عدد 6 أحكام حبس، و3 غرامات، و4 مخالفات.

وفى مجال قضايا الألعاب النارية، تم ضبط المدعو (ا.م.ع) وبحوزته كرتونة بها صوايخ مختلفة الأحجام تقدر بنحو 1841 صاروخا ناريا، كما تم ضبط واحد بندقية (m16 برو بيرتى) أمريكية الصنع عيار 5.56 × 45 تحمل رقم 5391917 بمنطقة وادى سهب - دائره قسم أبو رديس، وفى مجال القضايا التموينية، تم ضبط 7 قضايا، 3 عدم الإعلان عن الأسعار، و3 بيع أزيد من التسعيرة وواحد عدم حمل شهادة صحية.