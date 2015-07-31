انطلاق فاعليات مهرجان الصيف بمكتبة الإسكندرية بحفل غنائى للفنانة أنغام

انطلقت، مساء أمس الخميس، أولى فاعليات مهرجان الصيف الذى ينظمه مركز الفنون بمكتبة الإسكندرية، فى الفترة من 30 يوليو وحتى 4 سبتمبر 2015، وذلك بحفل غنائى للفنانة أنغام.

يعد المهرجان هذا العام ملتقى دوليًا لمزيج فريد من الفنون الأدائية بمختلف أنواعها، وذلك باشتراك قامات فنية رفيعة وفرق موسيقية واستعراضية وأفلام من مختلف دول العالم.

من جانبه، قال المايسترو هشام جبر، مدير مركز الفنون مكتبة الإسكندرية، إن مهرجان الصيف الدولى الثالث عشر الذى ينطلق اليوم الجمعة، يعد أكبر مهرجان فنى يقام بالإسكندرية بلا منازع، نظرًا لم يقدمه من تنوع فى الفنون والموسيقى.

وأضاف خلال المؤتمر الصحفى، الذى عقده مركز الفنون بمكتبة الإسكندرية، مساء أمس، قبيل افتتاح المهرجان، إن الدورة الحالية تتضمن 38 فعالية متنوعة، وأن المهرجان هذا العام يتميز بوجود يوم كامل للأطفال والعائلة، بالإضافة إلى وجود فنانين عرب وأجانب للمرة الأولى من دول منها تونس وأمريكا وفلسطين ولبنان.

وتوقع جبر، وصول أعداد الجماهير خلال أيام الحفل إلى 40 ألف شخص، والتى بلغت فى الدورة السابقة نحو 27 ألف شخص، لافتًا إلى أن أسعار التذاكر للفنانين بالمهرجان بمكتبة الإسكندرية أقل كثيراً من أسعار التذاكر فى الأماكن الأخرى.