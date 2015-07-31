أخبار عاجلة

شيري ستوديو - المطربة " بلقيس " ... تغني لزوجها أغنية " غرام " -
شيري ستوديو - العرض الثاني في شيري ستوديو ... عرض خيالي -
صلاح يمنح لاعبي الزمالك راحة من التدريبات غدًا -
أحمد مرتضى ينفي انسحاب الزمالك من الدوري -
6 مشاهد في فوز الشرقية على الزمالك -
علاء عبد الغني: واجهنا سوء حظ غريب أمام الشرقية -
بالفيديو.. عماد النحاس: سوء حظ الزمالك السبب في فوز الشرقية -
شيري ستوديو - شيرين عبد الوهاب وباسل خياط ... وكواليس تصوير مسلسل " طريقي " -
فريق بنفيكا يحرز الهدف الثانى فى مرمى فريق شتوريل فى الدقيقة 54 من الشوط الأول -
فريق شتوريل يحرز الهدف الثانى فى مرمى فريق بنفيكا فى الدقيقة 46 من الشوط الأول -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. مصر 365

انطلاق فاعليات مهرجان الصيف بمكتبة الإسكندرية بحفل غنائى للفنانة أنغام

Google+ Print
انطلاق فاعليات مهرجان الصيف بمكتبة الإسكندرية بحفل غنائى للفنانة أنغام انطلاق فاعليات مهرجان الصيف بمكتبة الإسكندرية بحفل غنائى للفنانة أنغام
انطلقت، مساء أمس الخميس، أولى فاعليات مهرجان الصيف الذى ينظمه مركز الفنون بمكتبة الإسكندرية، فى الفترة من 30 يوليو وحتى 4 سبتمبر 2015، وذلك بحفل غنائى للفنانة أنغام.

يعد المهرجان هذا العام ملتقى دوليًا لمزيج فريد من الفنون الأدائية بمختلف أنواعها، وذلك باشتراك قامات فنية رفيعة وفرق موسيقية واستعراضية وأفلام من مختلف دول العالم.

من جانبه، قال المايسترو هشام جبر، مدير مركز الفنون مكتبة الإسكندرية، إن مهرجان الصيف الدولى الثالث عشر الذى ينطلق اليوم الجمعة، يعد أكبر مهرجان فنى يقام بالإسكندرية بلا منازع، نظرًا لم يقدمه من تنوع فى الفنون والموسيقى.

وأضاف خلال المؤتمر الصحفى، الذى عقده مركز الفنون بمكتبة الإسكندرية، مساء أمس، قبيل افتتاح المهرجان، إن الدورة الحالية تتضمن 38 فعالية متنوعة، وأن المهرجان هذا العام يتميز بوجود يوم كامل للأطفال والعائلة، بالإضافة إلى وجود فنانين عرب وأجانب للمرة الأولى من دول منها تونس وأمريكا وفلسطين ولبنان.

وتوقع جبر، وصول أعداد الجماهير خلال أيام الحفل إلى 40 ألف شخص، والتى بلغت فى الدورة السابقة نحو 27 ألف شخص، لافتًا إلى أن التذاكر للفنانين بالمهرجان بمكتبة الإسكندرية أقل كثيراً من أسعار التذاكر فى الأماكن الأخرى.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

مواضيع متعلقة
التموين: الاتفاق مع القوات المسلحة لتوفير الأسماك بأسعار مخفضة

التموين: الاتفاق مع القوات المسلحة لتوفير الأسماك بأسعار مخفضة

أهالي دمياط عن ارتفاع أسعار الكهرباء: «الفقير اتفرم»

أهالي دمياط عن ارتفاع أسعار الكهرباء: «الفقير اتفرم»

صور| أهالي المنيا عن أسعار الخضروات: «بنشتري الفاسد عشان الحاجة مولعة»

صور| أهالي المنيا عن أسعار الخضروات: «بنشتري الفاسد عشان الحاجة مولعة»

المصيلحي يعلن عن الأسعار الرسمية للسكر والأرز والزيت في التموين والسوق الحر ومفاجأة حول أسعار اللحوم والدواجن والأسماك التي ستطرح بأسعار مخفضة وأماكن بيعها

المصيلحي يعلن عن الأسعار الرسمية للسكر والأرز والزيت في التموين والسوق الحر ومفاجأة حول أسعار اللحوم والدواجن والأسماك التي ستطرح بأسعار مخفضة وأماكن بيعها