رؤساء تحرير الصحف الإقليمية بأسيوط: مبادرة اليوم السابع فريدة من نوعها

أشاد رضا بلال رئيس مجلس إدارة ورئيس تحرير جريدة الطبعة الأولى بأسيوط، بالمبادرة التى تتبناها جريدة اليوم السابع، لرعاية الصحف الإقليمية، التى تصدر فى المحافظات المختلفة، مشيراً إلى أن الصحف جميعها تهتم بما يدور فى العاصمة فقط وتهمل باقى المحافظات.

وتابع، أن هذه المبادرة تُعد بمثابة المنقذة للصحف الإقليمية، التى تعانى من التجاهل من قِبل المؤسسات والجهات الرسمية فى دعم الصحافة الإقليمية المرخصة رسميًا، مناشداً الجهات الرسمية وأجهزة الرقابة القضاء على الصحف الصادرة بلا تراخيص بدون أى سند شرعى، مطالباً الدولة والمجلس الأعلى للصحافة ونقابة الصحفيين الاهتمام بالصحافة الإقليمية، ومساعدتها فى التغلب على المعوقات التى تواجهها فى الدعم وقلة التمويل ومحاربة البعض لها.

وطالب بلال، الصحف الكبرى بأن تحذو حذو اليوم السابع، فى تبنى الصحف الإقليمية التى تهتم بكل صغيرة وكبيرة بالمحافظات، مشيراً إلى أن جريدة الطبعة الأولى جريدة أسبوعية شاملة تصدر بصفة منتظمة يوم الجمعة من كل أسبوع.

من جانبه قال محمد عاطف شعلان،مدير مكتب الجريدة بمحافظة أسيوط، إن هذه المبادرة فريدة من نوعها، حيث إنها ستقوم بتشجيع العاملين بالصحف الإقليمية بإبراز أعمالهم ودورهم الكبير الذى يبذلونه لإظهار الحقائق، التى غالباً لا تصل للمسئولين، وأنها ستكون سبباً فى إنقاذ الصحافة الإقليمية والعاملين بها من الإهمال والتهميش، لما لها من دور كبير فى الرسالة التى تؤديها لا يقل عن الصحف القومية، مشيراً إلى أن جريدة الطبعة الأولى كان لها السبق فى مناقشة بعض المشكلات التى تهم المواطن الأسيوطى، وعرضها على المسئولين فى محاولة منها لإيجاد حلول لها، مع محاربة الفساد وكشفه وإبراز السلبيات فى المجتمع الأسيوطى، مضيفاً أنها تحظى باهتمام كبير من أغلب فئات المجتمع فى محافظة أسيوط، نظراً لتناولها الموضوعات بحيادية تامة.

وطالب شعلان،جريدة اليوم السابع فى الاستمرار فى المبادرة التى تبنتها وعدم التوقف عنها، نظراً لأهميتها الكبيرة فى إنقاذ الصحافة الإقليمية ودورها فى المجتمع، خاصة أن هذه المبادرة هى الأولى من نوعها، ولاقت ترحيباً واسعاً وسريعاً من أغلب الصحف الإقليمية عقب تبنيها المبادرة بوقت ضئيل.