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129 ألف جنيه اعتمادات برامج خطة التنمية لعام 2015/2016 بالمنوفية

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129 ألف جنيه اعتمادات برامج خطة التنمية لعام 2015/2016 بالمنوفية 129 ألف جنيه اعتمادات برامج خطة التنمية لعام 2015/2016 بالمنوفية
صرح اللواء أسامة فرج سكرتير عام محافظة المنوفية، بأن قيمة الاعتمادات المالية المخصصة لمحافظة المنوفية من وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى موزعة على برامج خطة التنمية الاجتماعية والاقتصادية للعام المالى 2015/2016 بلغت 129577 جنيهًا، حيث تم تخصيص مبلغ 10084 جنيهًا لمشروعات الكهرباء، ومبلغ 33279 جنيهًا لمشروعات رصف الطرق.

وأضاف، أنه تم تخصيص مبلغ 36571 للكبارى والأنفاق والمواقف والمعديات، ومبلغ 40782 لتحسين البيئة، ومبلغ 5494، لتدعيم احتياجات الوحدات المحلية ومبلغ 3367 للأمن والإطفاء والمرور.

وقد وجه الدكتور هشام عبدالباسط محافظ المنوفية، بسرعة الانتهاء من تنفيذ مشروعات الخطة الموحدة وفقًا للبرنامج الزمنى المحدد.

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