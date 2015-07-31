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الإسكندرية تضع اللمسات الأخيرة لاحتفالات كبرى بافتتاح قناة السويس الجديدة

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الإسكندرية تضع اللمسات الأخيرة لاحتفالات كبرى بافتتاح قناة السويس الجديدة الإسكندرية تضع اللمسات الأخيرة لاحتفالات كبرى بافتتاح قناة السويس الجديدة
عقد اللواء هانى عبد المقصود سكرتير عام محافظة الإسكندرية واللواء أحمد حجازى مدير الإدارة المركزية للسياحة والمصايف، اجتماعا موسعا برؤساء الأحياء والتنفيذيين بالمحافظة بمقر مديرية الشباب والرياضة لمناقشة استعدادات المحافظة بجميع أحيائها لتجهيز الاحتفال بافتتاح قناه السويس.

وأشار اللواء أحمد حجازى أن الهدف من الاحتفال هو أن تملأ الفرحة جميع أنحاء بهذا الإنجاز الذى حققه الشعب المصرى، حيث تم الاتفاق على وضع شاشات عرض عملاقة لإذاعة الاحتفال، كما أنه تم تكليف مستأجرين الشواطئ بنقل الحفل وتزيين الشواطئ وتنظيفها ورفع علم مصر وعلم قناة السويس، ووضع الإعلام على أعمدة الإنارة، كما سيتم تقديم عرض بالموتسيكلات المائية فى الميناء الشرقى، وموكب بالزهور يجوب الكورنيش من داخل حدائق المنتزه حتى القلعة.

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مصر 365

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