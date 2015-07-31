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رئيس الوزراء: تفعيل كروت البنزين الذكية أوائل سبتمبر المقبل

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رئيس الوزراء: تفعيل كروت البنزين الذكية أوائل سبتمبر المقبل رئيس الوزراء: تفعيل كروت البنزين الذكية أوائل سبتمبر المقبل
قال المهندس إبراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء، إن الدولة بها مشكلة إدارية ولكن هناك إصلاحًا إداريًا، ولذلك تم إنشاء وزارة الإصلاح الإدارى مثل وزارة التعليم الفنى، لأن تحتاج إلى هذا الإصلاح.

وأضاف "محلب"، خلال حوراه مع الإعلامى أسامة كمال ببرنامج "القاهرة 360" على فضائية "القاهرة والناس"، وسائل الإعلام عليها مسئولية كبيرة فى مساعدة الدولة فى القضاء على الفساد، مشيرًا إلى أنه لم يتم التراجع عن المنظومة الخاصة بالبنزين والكروت الذكية، وأن أوائل سبتمبر المقبل سيتم تفعيل المنظومة الجديدة.

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