غدا.. الحكم على 68 متهما بقضية "خلية الظواهرى الإرهابية"

تصدر محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة، غدا السبت حكمها فى محاكمة 68 متهمًا، منهم 54 متهما حاضرًا، و14 غيابيًا، فى مقدمتهم محمد الظواهرى شقيق أيمن الظواهرى زعيم "القاعدة"، فى القضية المعروفة إعلاميا بـ"خلية الظواهرى".

تنعقد الجلسة أمام الدائرة 11 المختصة بنظر قضايا الإرهاب، برئاسة المستشار محمد شيرين فهمى، وعضوية المستشارين أبو النصر عثمان وعمرو ريان وسكرتارية حمدى الشناوى، بمقر معهد أمناء الشرطة فى طرة.

- 1 أغسطس.. النطق بالحكم على المتهمين بـ"خلية الظواهرى الإرهابية"