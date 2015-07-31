"التيار الديمقراطى" يوصى أحزابه بمراجعة مواقفهم من الانتخابات البرلمانية

قال طارق نجيدة، القيادى بحزب التيار الشعبى تحت التاسيس، إن التيار الديمقراطى أوصى أحزابه بمراجعة موقفها من الانتخابات البرلمانية فى ضوء ما سيصدر من قوانين الانتخابات، مشيرًا إلى أن أحزاب التيار الشعبى والتحالف الشعبى ومصر الحرية، ما زالت على موقفها بعدم المشاركة فى الانتخابات البرلمانية.

وأضاف "نجيدة"، إلى أن قيادات التيار الشعبى ستعقد اجتماعًا مطلع الأسبوع المقبل، لمناقشة عدد من القضايا الداخلية للحزب، بالإضافة إلى استعراض التطورات السياسية الموجودة حاليًا، مشيرًا إلى أن ملف الانتخابات لن يكون على طاولة الاجتماعات، انتظارًا لصدور باقى القوانين المنظمة.

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