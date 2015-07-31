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مصطفى كامل لـ"إيمان البحر درويش":"بلاش نطلّع غسيلنا الوسخ على التليفزيون"

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مصطفى كامل لـ"إيمان البحر درويش":"بلاش نطلّع غسيلنا الوسخ على التليفزيون" مصطفى كامل لـ"إيمان البحر درويش":"بلاش نطلّع غسيلنا الوسخ على التليفزيون"
قال الفنان مصطفى كامل، إنه ليس لديه مانع فى مصالحة الفنان إيمان البحر درويش، مضيفاً أن من أوقعوا بالمشكلات بينه وبين إيمان البحر درويش قد يوقعوا بينه وبين هانى شاكر.

ووجه خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "ممكن"، على فضائية "سى بى سى"، مع الإعلامى خيرى رمضان، رسالة للفنان هانى شاكر نقيب الموسيقيين: "خلى بالك النقابة بها عش دبابير كبير جداً"، مقدمًا العزاء للفنان إيمان البحر درويش قائلاً: "أتمنى فتح صفحة جديدة، ونحط أيدينا فى إيد هانى شاكر".

وتابع قائلاً: "عفا الله عما سلف، وأنت تعلم أن فى ناس كتير كانت بينا، يلا نوقف فى ظهر هانى شاكر لصالح موسيقيين البسطاء اللى محتاجين الاستقرار للنقابة"، مستطرداً: "أقسم بالله ما فى حاجة فى قلبى خالص".

من جانبه قال الفنان إيمان البحر درويش، خلال مداخلة هاتفية من لندن، إنه عندما يسىء لإنسان أمام العالم كله، فيجب عليه أن يعتذر أمام العالم كله، موضحًا أنه لم يسىء له أحد مثلما أساءت له نقابة الموسيقيين بما فيها من فساد، و"مصطفى كامل يعلم هذا الفساد، وعندما يسىء لشرف إنسان يعلم أنه شريف فيجب عليه أن يعتذر".

بينما عاود مصطفى كامل الحديث قائلاً: "الجميع يعلم شرفى وأمانتى، واللغة اللى بيتكلم بها إيمان مش عاجبانى، وبنقول نفتح صفحة جديدة، عندى ما أملكه من إدانات، زى ما فى شلة فاسدة، أهى وقفت ضدى، ومش عاوزين نطلع غسيلنا الوسخ على التليفزيون".

فيما قال إيمان البحر درويش، أنه مستعد لفتح صفحة جديدة مع أى شخص فى الوجود ما عدا مصطفى كامل.

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مصر 365

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