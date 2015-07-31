باحثون أمريكيون يتوصلون لدواء جديد يخفض مستويات الدهون الثلاثية فى الدم

كشفت دراسة علمية حديثة اشرف عليها باحثون أمريكيون، أن هناك عقار تجريبى يقلل بشكل كبير من مستويات الدهون الثلاثية الضارة فى الدم.

وأوضح الباحثون أن الدهون الثلاثية هى نوع من الدهون فى الدم التى يسببها الطعام الذى نتناوله، وعند ارتفاع مستوياتها فإنها يمكن أن تسبب مشاكل فى القلب والتهاب البنكرياس.

وقال الباحث الدكتور جوزيف ويتزم، أستاذ الطب فى جامعة كاليفورنيا فى سان دييغو، إن العلاج الحالى لارتفاع الدهون الثلاثية يترك الكثير من الدهون غير المرغوب فيها، أما الدواء الجديد سيكون العلاج الأكثر فعالية للقضاء على الدهون الثلاثية.

وأشار الباحثون إلى ان الدواء الجديد يدعى "ISIS 304801"، وهو يعمل على خفض مستويات الدهون الثلاثية بنسبة تصل إلى 71 فى المئة من دون آثار جانبية غير سارة، وذلك بتجربته على أكثر من 30 شخصا.

ويعمل العقار الجديد من خلال استهداف بروتين "C-III" وهو الذى يبطئ من انهيار الدهون الثلاثية، وبالتالى يعمل عقار"ISIS 304801"، على تسريع انهيار الدهون الثلاثية، والسماح للدهون بمغادرة الجسم بسرعة.

وأضافت جمعية القلب الأمريكية أن سبب ارتفاع الدهون الثلاثية يمكن أن يكون عن طريق الوراثة، وكذلك السمنة، والتدخين، وشرب الكثير من الكحول واتباع نظام غذائى عالى جدا فى الكربوهيدرات، لافتين إلى ان مستويات الدهون الثلاثية العادية يجب أن تكون أقل من 150 ملليجرام لكل ديسيلتر (ملغم / دل).

وقد نشرت نتائج الدراسة مؤخراً عبر الموقع الطبى الأمريكى "Health Day News".