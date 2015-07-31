الشناوي يحكي عن: العرض الإنجليزي وحلم الاحتراف ورحلة الكونجو.. والزمالك يعقب

تحدث أحمد الشناوي حارس مرمى الزمالك عن العرض الذي وصله ويرغب في تحقيق حلم الاحتراف في الموسم المقبل.

وقال الشناوي عبر قناة النهار رياضة يوم الخميس: "منذ شهرين ونصف شهر وصلني العرض وكان جيدا.. لكني أغلقت هذا الأمر نهائيا حتى نهاية الموسم".

وأضاف "العرض جيدا وليس من دوري ضعيف مثل البرتغالي.. أنا حلم حياتي اللعب في الدوري الإنجليزي وأرى أنني إذا خضت التجربة سيكون لي شأن كبير".

وتابع الشناوي "عندما وصلني العرض قيل لي أن هناك شرط جزائي في عقدي مع الزمالك.. لكني رفضته وقلت من يريدني فليتحدث مع الزمالك ورئيسه مرتضى منصور".

وشدد الشناوي على أن العرض الذي وصله مازال بحوزته لكن لم يرتق إلى مرحلة الرسمية مع النادي.

وأكد حارس المصري البورسعيدي السابق على عدم رغبته للسفر إلى الكونجو خلال مواجهة ليوبار في الجولة الرابعة من دور المجموعات لكأس الكونفدرالية.

وأتم "الزمالك موقفه جيد.. ولا أعلم ما يمكن أن تفعله الجماهير على خلفية الواقعة التي أصيب فيها المهاجم ولهذا سأطلب عدم سفري".

الزمالك يعقب

وعقب أيمن طاهر مدرب حراس مرمى الزمالك وحمادة أنور المدير الإداري على تصريحات الشناوي.

وقال أنور مازحا: "انسى يا شناوي.. سأخفي الفاكس الذي سيصل ويطلبك".

بينما أردف طاهر قائلا: "إمكانات الشناوي تؤهله أن يلعب في أي دوري كبير.. لكن أمامه عامين وهو مازال 23 عاما فقط وبدلا من أن يلعب لناد وسط سيصله عرض من أندية قمة".

وأضاف "مع كثرة المشاركات الإفريقية والمحلية سيكتسب الشناوي خبرات كبيرة وستصله عروضا أفضل".

وحول رغبته في عدم السفر أكد طاهر "سنتحدث سويا في هذا الأمر لاحقا".

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