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اتحاد الكرة لـ في الجول: أوراق الزمالك تزيد من تشابك قضية الشيخ لو قدم الأهلي عقوده

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اتحاد الكرة لـ في الجول: أوراق الزمالك تزيد من تشابك قضية الشيخ لو قدم الأهلي عقوده اتحاد الكرة لـ في الجول: أوراق الزمالك تزيد من تشابك قضية الشيخ لو قدم الأهلي عقوده

قال محمود الشامي عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة ورئيس لجنة شؤون اللاعبين إن أوراق الزمالك التي قدمها لنا تزيد من تشابك ملف أحمد الشيخ نجم للمقاصة الذي بات على وشك الانضمام للأهلي.

الشيخ وقع للزمالك في وقت سابق. والنادي قدم تلك الأوراق لاتحاد الكرة مدعومة بموافقة مصر للمقاصة على أن يتفاوض مسؤولو القلعة البيضاء مع اللاعب بحسب تصريحات الشامي لـFilGoal.com.

اللاعب يرغب في الانضمام للأهلي وقد أعلن ذلك رسميا.

وصرح الشامي لـFilGoal.com "ما يزيد تشابك أوراق القضية هو وجود موافقة من مصر للمقاصة قدمها الزمالك مكتوبة مع عقود اللاعب للنادي الأبيض".

وتابع "العقد يعتد به إن كان سليما. ولو قدم الأهلي عقوده مع اللاعب سيكون بهذا قد وقع لناديين".

وأفصح الشامي "اللائحة تقول إن اللاعب لو وقع لناديين يتم إيقافه 4 أشهر لو لم يتقاض مقدما للعقد. و6 أشهر لو تقاضى مالا وغرامة مالية بنسبة من العقد".

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