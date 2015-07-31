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مرتضى لأعضاء الزمالك: بكيت من حبكم .. وهدفي الدائم إسعادكم

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مرتضى لأعضاء الزمالك: بكيت من حبكم .. وهدفي الدائم إسعادكم مرتضى لأعضاء الزمالك: بكيت من حبكم .. وهدفي الدائم إسعادكم

بكى مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة الزمالك بسبب ما شعر به من حب جمهور الفريق له في أعقاب إعلانه عن رغبته في الاستقالة من منصبه.

وكان مرتضى منصور قد أعلن قبل عدة أيام عن تقديمه لاستقالته من رئاسة الزمالك بعدما نجح في إعادة الفريق للفوز بلقب الدوري للمرة الأولى منذ عام 2004.

وبرر منصور رغبته في الاستقالة بأنه أصبح لا يتحمل كم الضغوط الملقاة على كاهله في الفترة الأخيرة بسبب رئاسته للزمالك.

ولكن فور دخوله لمقر الزمالك يوم الخميس قام أعضاء النادي بحمله على الأعناق مطالبينه بعدم الاستقالة.

وتحدث منصور لأعضاء الزمالك قائلا:"بكيت من حب الجماهير التي طالبتني بالبقاء، الزمالك له فضل كبير علي".

وأضاف"قمت بعمل العديد من الإنشاءات والتطويرات داخل الزمالك، وهدفي الدائم هو إسعادكم وإسعاد الجمهور صاحب النادي الحقيقي".

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